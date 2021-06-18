В вильнюсской квартире обнаружили тела матери и сына

Скопировать ссылку В вильнюсской квартире обнаружили тела матери и сына

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17 июня, в 19.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Тизенхаузу, в квартире, были обнаружены тела двоих человек (1968 г.р. и 1989 г.р.) без внешних следов насилия. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.