В вильнюсской квартире обнаружили тела матери и сына

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17 июня, в 19.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Тизенхаузу, в квартире, были обнаружены тела двоих человек (1968 г.р. и 1989 г.р.) без внешних следов насилия. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.
По сведениям полиции, покойные – мать и сын. Тела находились в стадии разложения.
По предварительным данным, перед смертью мать и сын употребляли алкоголь, предполагают, что причиной смерти может быть отравление.
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