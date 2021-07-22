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В вильнюсской квартире обнаружили тела двух человек, сообщает полиция.
21 июля, в 21.12 ч. в Вильнюсе, в квартире на ул. Антакальнё, обнаружены тела мужчины (1958 г.р.) и женщины (1930 г.р.) в состоянии разложения.
Эксперты выясняют причины смерти покойных.
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