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В вильнюсской квартире обнаружили тела двух человек, сообщает полиция.
В вильнюсской квартире обнаружили тела двух человек
© DELFI / Ainis Gurevičius

21 июля, в 21.12 ч. в Вильнюсе, в квартире на ул. Антакальнё, обнаружены тела мужчины (1958 г.р.) и женщины (1930 г.р.) в состоянии разложения.

Эксперты выясняют причины смерти покойных.

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