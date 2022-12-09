В вильнюсской квартире обнаружено тело подростка

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Департамент полиции Литвы сообщил, что в Вильнюсе, в квартире было обнаружено тело 14-летнего подростка.
По предварительным данным, 8 декабря, в 22.28 ч., в Вильнюсе, на ул. Казлишкю, в квартире было обнаружено тело подростка (2008 г.р.).
По сведениям Delfi, тело обнаружила мать покойного.
Ведется расследование.
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