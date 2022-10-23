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Вильнюсские врачи сообщили в полицию о том, что в больнице скончался раненый молодой человек.
Полиция сообщает, что 21 октября, в 18.50 ч. в Вильнюсе, в больнице на ул. Шилтнамю, скончался мужчина (1981 г.р.).
17 октября, в 11.52 ч в больницу его привезла скорая. У пациента диагностирована колотая рана в правой части грудной клетки.
Полиция расследует обстоятельства гибели мужчины.
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