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Вильнюсским врачам не удалось спасти жизнь мужчины, который был доставлен в больницу с симптомами сильного истощения.
Reanimacija
Reanimacija
© DELFI (I.Urbonaitės nuotr.)

Полиция сообщает, что 1 августа, в 6.30 ч. в вильнюсской больнице скончался мужчина примерно 45 лет (личность пока не установлена). этого мужчину 28 июля, в 17.40 ч. доставили в больницу с ул. Родунёс кяляс в состоянии сильного истощения.

Ведется расследование.

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