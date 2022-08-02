Полиция сообщает, что 1 августа, в 6.30 ч. в вильнюсской больнице скончался мужчина примерно 45 лет (личность пока не установлена). этого мужчину 28 июля, в 17.40 ч. доставили в больницу с ул. Родунёс кяляс в состоянии сильного истощения.

Ведется расследование.