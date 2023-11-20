В вильнюсской больнице скончался мужчина, которому в голову выстрелил сын

Департамент полиции сообщал, что 18 ноября, в 00.36 ч. в Вильнюсе, в доме на ул. Калнену, во время конфликта мужчина из пистолета выстрелил в голову своему отцу (1979 г.р.). Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия найден легальный пистолет PM калибра 9 мм, принадлежавший пострадавшему.