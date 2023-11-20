В вильнюсской больнице скончался мужчина, которому в голову выстрелил сын

Сначала сообщалось, что подозреваемый – курсант Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса (2002 г.р.) был взят под стражу.
Представители Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса уточнили информацию - подозреваемый является студентом Биологического факультета Вильнюсского университета.
Он также является слушателем курсов младших офицеров в академии, которые проводят в выходные дни.
По предварительным данным, в полицию позвонила женщина, которая сказала, что брат, защищаясь, выстрелил в их отца.
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