В вильнюсской больнице скончалась нанесшая себе травмы женщина

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В среду, 15 марта, в вильнюсской больнице скончалась женщина, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Полиция информирует, что 15 марта, в 1.16 ч., в больницы из дома в Вильнюсе, на ул. Вайворикштес, была доставлена и госпитализирована женщина (1984 г.р.), в 16.35 ч. того же дня она скончалась в больнице.
Подозревают, что женщина сама нанесла себе тяжелые травмы.
Ведется расследование.
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