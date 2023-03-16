В вильнюсской больнице скончалась нанесшая себе травмы женщина

Полиция информирует, что 15 марта, в 1.16 ч., в больницы из дома в Вильнюсе, на ул. Вайворикштес, была доставлена и госпитализирована женщина (1984 г.р.), в 16.35 ч. того же дня она скончалась в больнице.

Подозревают, что женщина сама нанесла себе тяжелые травмы.

Ведется расследование.