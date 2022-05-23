22 мая, в 18.20 ч., в Вильнюсе, полиция приехала по вызову в больницу на ул. Шилтнамю. Около здания больницы полицейским сопротивление оказал нетрезвый молодой человек (1996 г.р.).

Полицейский к варчам не обращался. Подозреваемый нетрезвый (1,55 промилле) был доставлен в КПЗ. Начато расследование.

Очевидцы рассказали, что агрессивный молодой человек пинал ногами охранника больницы, а потом и приехавших по вызову полицейских.

Сообщается, что подозреваемый бил полицейского руками и ногами, хватал за горло. Сначала полицейские применили слезоточивый газ, но он подействовал и на них самих, тогда они применили электрошокер Taser.

По словам очевидца, полицейским было нелегко справиться с буяном, окружающие даже думали, что им делать - помочь полицейским или все же не вмешиваться.