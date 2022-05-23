22 мая, в 18.20 ч., в Вильнюсе, полиция приехала по вызову в больницу на ул. Шилтнамю. Около здания больницы полицейским сопротивление оказал нетрезвый молодой человек (1996 г.р.).
Полицейский к варчам не обращался. Подозреваемый нетрезвый (1,55 промилле) был доставлен в КПЗ. Начато расследование.
Очевидцы рассказали, что агрессивный молодой человек пинал ногами охранника больницы, а потом и приехавших по вызову полицейских.
Сообщается, что подозреваемый бил полицейского руками и ногами, хватал за горло. Сначала полицейские применили слезоточивый газ, но он подействовал и на них самих, тогда они применили электрошокер Taser.
По словам очевидца, полицейским было нелегко справиться с буяном, окружающие даже думали, что им делать - помочь полицейским или все же не вмешиваться.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве продукты дорожают быстрее, чем в других странах ЕС, торговцы объяснили причину
В последнее время продукты в Литве дорожают быстрее,...
Президент Литвы подписал уточненный бюджет, но критикует темпы принятия антиинфляционных мер
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал уточненный...
Золотой век магазина дешевой одежды – раскупают все
В тот день, когда в магазине появляются новые товары,...
В парламенте Литвы начинается Всемирный конгресс литваков
В Сейме Литвы в понедельник начинается пятый...
Противники узаконивания партнерства в Литве предлагают соглашение о "близкой связи"
Противники узаконивания партнерства и гражданского...