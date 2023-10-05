В вильнюсских спальных районах полиция провела 21 операцию по выявлению распространителей наркотиков

Вильнюсская полиция сообщает о задержании 39 подозреваемых, которые купили или хранили наркотики. Были задержаны 32 распространителя.

Во время задержаний и обысков найдены и изъяты: карфентанил, амфетамин, кристаллы (мефедрон, который быстро разрушает организм), коноплю и др. наркотические или психотропные вещества. За незаконное хранение большого количества наркотиков грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. У задержанных изъяты 20 000 евро. Предполагают, что это выручка за проданные наркотики.

В конце сентября сотрудники комиссариата задержали еще одного подозреваемого в распространении наркотиков. Он оказывал сопротивление, но был задержан. У него обнаружили деньги, возможно полученные преступным путем, наркотики, весы и средства для фасовки.