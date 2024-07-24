2024.07.24 09:29

В Вильнюсе злоумышленники обманным путем выманили деньги у несовершеннолетней девушки

 
ELTA
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злоумышленники обманным путем выманили деньги у несовершеннолетней девушки
злоумышленники обманным путем выманили деньги у несовершеннолетней девушки
ФОТО: Shutterstock

Во вторник в Вильнюсе у несовершеннолетней девушки обманным путем были выманены деньги, сообщила полиция.

По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, около 15.19 час. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, после перехода по активной ссылке, полученной через приложение на телефоне, и ввода данных для входа в онлайн-банкинг с банковского счета девушки (2007 г. р.) было похищено 500 евро.

Сутками ранее в столице мошенники выманили деньги у еще одной женщины. В Вильнюсе, примерно в 10.21 час., поступило сообщение о том, что, после перехода по активной ссылке, полученной через приложение на телефоне, и ввода данных для входа в онлайн-банкинг с банковского счета женщины (1977 г. р.) было похищено более 1100 евро.

В обоих случаях начаты предварительные расследования по фактам мошенничества.

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