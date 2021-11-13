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В субботу около 12.55 в Вильнюсе, на ул. Карейвю, произошла необычная авария: автомобиль Opel Corsa, за рулем которого была женщина в возрасте, въехал в центр солярия через стеклянную стену.
В Вильнюсе женщина на машине заехала в солярий: сотрудница подумала, что здание рушится
© DELFI / Tomas Vinickas

Машина разбила стеклянную стену и въехала внутрь, сбивая радиатор, из которого потекла горячая вода. На тот момент в этих помещениях был всего один сотрудник, посетителей не было. Девушка сказала, что когда она услышала хлопок, то подумала, что стена упала или что-то взорвалось.

75-летнюю женщина, которая находилась за рулем, осмотрели медики, но травм не было обнаружено, везти в больницу не пришлось.

По предварительным данным, авария произошла, когда водитель попыталась выехать со стоянки, но запуталась и вместо включения задней передачи поехала вперед.

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