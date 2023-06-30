В Вильнюсе загорелся салон, в котором продают квадроциклы

О несчастье сообщили в 13.08 ч. по номеру 112.

В Вильнюсе, на ул. Вадувос, открытым пламенем горел салон квадроциклов Kmoto. От высокой температуры лопнули окна в здании.

Полиция сообщала, что движение на этой улице перекрыто.

По предварительным данным, пострадал один работник, выбегая он вывихнул ногу.

Департамент пожарной безопасности и спасения разослал жителям на телефоны сообщения о повышении уровня загрязнения воздуха, людей просят меньше находиться на улице, закрыть окна.

На место происшествия выехали 6 автоцистерн и 2 автолестницы.

Помощь врачей потребовалась и одному пожарному-спасателю, он получил травму руки.

Из здания успели вывезти около 30 мотоциклов, квадроциклов и мотороллеров. По словам работников, удалось спасти почти всю технику, но личные вещи работников сгорели.