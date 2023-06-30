В Вильнюсе загорелся салон, в котором продают квадроциклы

О несчастье сообщили в 13.08 ч. по номеру 112.
В Вильнюсе, на ул. Вадувос, открытым пламенем горел салон квадроциклов Kmoto. От высокой температуры лопнули окна в здании.
Полиция сообщала, что движение на этой улице перекрыто.
По предварительным данным, пострадал один работник, выбегая он вывихнул ногу.
Департамент пожарной безопасности и спасения разослал жителям на телефоны сообщения о повышении уровня загрязнения воздуха, людей просят меньше находиться на улице, закрыть окна.
На место происшествия выехали 6 автоцистерн и 2 автолестницы.
Помощь врачей потребовалась и одному пожарному-спасателю, он получил травму руки.
Из здания успели вывезти около 30 мотоциклов, квадроциклов и мотороллеров. По словам работников, удалось спасти почти всю технику, но личные вещи работников сгорели.
По словам пожарных-спасателей, в 15.03 ч. пожар был локализован, на месте происшествия еще работают пожарные.