В Вильнюсе загорелся концертный зал Compensa, 200 человек эвакуировали

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В 13.18 в Единый центр помощи по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на улице Кернавес 84, горит входная конструкция концертного зала COMPENSA.

Сообщалось о задымленном помещении и эвакуации людей.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Вильнюса (информация о происшествии передана в Вильнюсскую уездную станцию ​​скорой медицинской помощи).

По словам находящегося на месте журналиста Delfi, всего было эвакуировано 200 человек.

В помещении проходило спортивное мероприятие.

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