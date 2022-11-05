В Вильнюсе загорелся концертный зал Compensa, 200 человек эвакуировали

Сообщалось о задымленном помещении и эвакуации людей.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Вильнюса (информация о происшествии передана в Вильнюсскую уездную станцию ​​скорой медицинской помощи).

По словам находящегося на месте журналиста Delfi, всего было эвакуировано 200 человек.

В помещении проходило спортивное мероприятие.