В Вильнюсе загорелся концертный зал Compensa, 200 человек эвакуировали

Сообщалось о задымленном помещении и эвакуации людей.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Вильнюса (информация о происшествии передана в Вильнюсскую уездную станцию скорой медицинской помощи).
По словам находящегося на месте журналиста Delfi, всего было эвакуировано 200 человек.
В помещении проходило спортивное мероприятие.
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