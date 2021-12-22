В Вильнюсе загорелся BMW, образовались заторы

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в Вильнюсе, на ул. Гарюну, загорелся автомобиль.

Очевидцы сообщили, что пожар начался под капотом BMW.

На место происшествия выехали пожарные.

Очевидцы сообщают, что образовались большие заторы, они рекомендуют избегать этой дороги, ведущей в Вильнюс.