В Вильнюсе загорелся BMW, образовались заторы

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В среду в Вильнюсе, на ул. Гарюну, загорелся автомобиль BMW. Сообщается о заторах.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в Вильнюсе, на ул. Гарюну, загорелся автомобиль.
Очевидцы сообщили, что пожар начался под капотом BMW.
На место происшествия выехали пожарные.
Очевидцы сообщают, что образовались большие заторы, они рекомендуют избегать этой дороги, ведущей в Вильнюс.
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