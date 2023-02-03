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В пятницу поступило сообщение о загоревшемся в Вильнюсе автомобиле.
В Вильнюсе загорелся автомобиль, женщина спаслась сама и вынесла младенца
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Полиция информировала, что полиция, в 13.15 ч. получила информацию о том, что в Вильнюсе, на ул. С.Баторо загорелся автомобиль. В этом месте образовались заторы.

Департамент пожарной безопасности и спасения указал, что в 13.03 ч. поступило сообщение о загоревшемся автомобиле на пути в сторону центра города. На месте происшествия пожарные обнаружили горящий автомобиль и женщину с младенцем.

Оказывается, женщина сумела покинуть автомобиль и вынести младенца. Однако на место все же вызвали скорую, были подозрения, что пострадавшие могли надышаться дыма.

Очевидцы сказали, что образовался затор. Движение регулирует полиция.

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