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В воскресенье поступило сообщение о пожаре в Вильнюсе - горели два тягача.

Представители Департамента пожарной безопасности и спасения информировали, что в 10.58 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе загорелся тягач.

Звонивший сказал, что слышался взрыв.

По Единому номеру помощи 112 сообщали о пожаре на ул. Лепкальнё, где горели два тягач.

По словам очевидца, дым виден и на другом конце города.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи.

По словам пожарных-спасателей, в 12.18 ч. пожар был локализован.

По предварительным данным, один из горевших тягачей был с цистерной, в которой было дизельное топливо.

Какой ущерб нанесен, пока неизвестно.

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