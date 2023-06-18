В Вильнюсе загорелись два тягача: был слышен взрыв

Представители Департамента пожарной безопасности и спасения информировали, что в 10.58 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе загорелся тягач.

Звонивший сказал, что слышался взрыв.

По Единому номеру помощи 112 сообщали о пожаре на ул. Лепкальнё, где горели два тягач.

По словам очевидца, дым виден и на другом конце города.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи.