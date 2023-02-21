В Вильнюсе зафиксированы новые случаи нападения на несовершеннолетних

Об этом мать пострадавшей рассказала в группе в социальной сети.
"Девочка шла от школы в сторону магазина Iki. Ее остановил мужчина, немолодой уже и стал тыкать рукой в лицо, заставлял нюхать руку. Спрашивал, почему без мамы? Приглашал в гости, обещал угостить конфетами".
Женщина порадовалась тому, что дочь побежала к работающей неподалеку бабушке.
"Предупредите детей, что такое происходит около школ, пусть ни в коем случае не разговаривают с незнакомыми людьми", – писала она, заметив, что о случившемся информировала полицию.
Пока полиция заполняла документы, о таком же случае сообщили на ул. Тайкос.
Полиция Вильнюсского округа подтвердила, что получала информацию о таких происшествиях. Полиция опросила девочку и расследует факт нарушения общественного порядка.
Около 15 ч. сообщили, что в одном из дворов на ул. Тайкос ходит пожилой мужчина и предлагает детям конфеты. Когда позже позвонившая в полицию женщина заговорила с ним, он стал агрессивным, начал по-русски оскорблять женщину.
На место происшествия приехала полиция, женщина указала стражам порядка, в каком направлении ушел этот человек.
Это не первый случай нападения на учениц в Вильнюсе.
6 февраля в Пашилайчай, на ул. Медейнос около школы было совершено нападение на 18-летнюю девушку. Ей удалось защититься с помощью газового баллончика.
1 февраля в микрорайоне Жверинас была изнасилована 15-летняя. Задержан несовершеннолетний подозреваемый.
В январе было совершено нападение на 12-летнюю около школы в Каролинишкес.
Полиция утверждает, что все эти случаи не связаны между собой.
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