В Вильнюсе задержан угрожавший женщине оружием сотрудник Минобороны

Женщина (1992 г.р.) обратилась в полицию 16 августа, в 20 ч. Она сообщила, что полчаса назад, в 19.30 ч. на ул. Б.Сруогос во дворе дома нетрезвый мужчина угрожал оружием женщине (1952 г.р.).