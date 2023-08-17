В Вильнюсе задержан угрожавший женщине оружием сотрудник Минобороны

Женщина (1992 г.р.) обратилась в полицию 16 августа, в 20 ч. Она сообщила, что полчаса назад, в 19.30 ч. на ул. Б.Сруогос во дворе дома нетрезвый мужчина угрожал оружием женщине (1952 г.р.).
Полиция задержала подозреваемого (1971 г.р.). Он был сильно пьян (3,01 промилле). Выяснилось, что подозреваемый – старший специалист Минобороны Литвы . У него дома полиция обнаружила немало легального оружия: пистолет IJ 70 01 калибр 9 мм, нарезное ружье SKS45, пистолет CZ 75 B OMEGA калибр 9 мм и патроны калибра 9 мм.
Начато расследование по факту угрозы убить или нанести значительный ущерб здоровью человека.
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