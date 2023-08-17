В Вильнюсе задержан угрожавший двум женщинам оружием сотрудник Минобороны

Женщина (1992 г.р.) обратилась в полицию 16 августа, в 20 ч. Она сообщила, что два часа назад на ул. Б.Сруогос во дворе дома нетрезвый муж двоюродной сестры угрожал оружием ее матери (1952 г.р.) и ей. Мужчина сказал, что дома у него есть два ружья.