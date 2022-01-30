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29 января вечером в Правенишкес вернулис сбежавшего оттуда осужденного Хабибаса Мицкявичуса.
Осужденный 24 января после работы не вернулся в колонию. Его объявили в розыск.
В субботу в Вильнюсе его задержала полиция и вернула в колонию. Мицкявичюса проверили на содержание наркотиков и алкоголя в организме. Выяснилось, что он употреблял марихуану и амфетамин.
Мицкявичус был изолирован от других заключенных.
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