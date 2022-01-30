Осужденный 24 января после работы не вернулся в колонию. Его объявили в розыск.

В субботу в Вильнюсе его задержала полиция и вернула в колонию. Мицкявичюса проверили на содержание наркотиков и алкоголя в организме. Выяснилось, что он употреблял марихуану и амфетамин.

Мицкявичус был изолирован от других заключенных.