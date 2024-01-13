В Вильнюсе задержан сбежавший из колонии осужденный

Департамент полиции информировал, что 13 января, в 00.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Саусё 13-осёс был задержан объявленный в розыск осужденный (1987 г.р.).

Он сбежал из Правенишкской тюрьмы 21 декабря 2023 года, в 16.30 ч.

По предварительным данным, полиция задержала осужденного за кражи Робертаса Висоцкиса.

Delfi напоминает, что этот осужденный сбежал из тюрьмы, преодолев три забора, во время побега он воспользовался стремянкой.

По данным источников Delfi.lt, беглеца заметили надзиратели, даже стреляли в воздух, но его это не остановило.