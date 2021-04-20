В Вильнюсе задержан мужчина, подозреваемый в развращении 15-летней школьницы

19 апреля, в 17.27 ч. поступило сообщение о том, что в феврале в Вильнюсе, мужчина, возможно, несовершеннолетнюю развращал девушку (2006 г.р.). Задержан подозреваемый (1966 г.р.). Начато расследование по 1 ч. 153 ст. УК ЛР.