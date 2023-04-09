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В Вильнюсе, на ул. Атейтес, жители вызвали полицию, потому что мужчина демонстрировал прохожим свои половые органы.
В Вильнюсе задержан мужчина, демонстрировавший прохожим половые органы
© DELFI / Kiril Čachovskij

Полиция сообщает, что задержанный мужчина 8 апреля, в 17.20 ч. мужчина (1956 г.р.), демонстрировал прохожим свои половые органы.

Нетрезвый подозреваемый был закрыт в КПЗ.

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