В Вильнюсе задержан мужчина, демонстрировавший прохожим половые органы

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В Вильнюсе, на ул. Атейтес, жители вызвали полицию, потому что мужчина демонстрировал прохожим свои половые органы.
Полиция сообщает, что задержанный мужчина 8 апреля, в 17.20 ч. мужчина (1956 г.р.), демонстрировал прохожим свои половые органы.
Нетрезвый подозреваемый был закрыт в КПЗ.
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