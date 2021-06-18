В Вильнюсе задержан мотоциклист, мчавшийся по улицам столицы на скорости 200 км/ч

Инцидент произошел 16 июня, в 11 ч. На перекрестке пр-та Саванорю и ул. В.Петарё мотопатруль Дорожной полиции заметил мотоцикл Aprilia без знака. Когда полицейские включили огни и стаи требовать от мотоциклиста остановиться, тот прибавил скорости и уехал по ул. Жемайтес, Наугардуко, Кауно, Тукстантмячё. Потом свернул в сторону Лаздинай, по ул. Архитекту выехал на пр-т Лайсвес – там мчался на скорости выше 200 км/ч. На ул. Озо резко повернул направо на пешеходную дорожку и ехал по ней на скорости 130 км/ч. После этого свернул в Жверинас – там несся по ул. Миглос до Парибё, затем свернул на ул. Укмергес. На повороте на ул. А.Гоштауто его путь завершился – мотопатруль остановил его. Выяснилось, что мужчина (1980 г.р.) лишен прав, а с 2017 г. 7 раз был наказан за нарушение ПДД: 5 раз за превышение скорости, а также за нарушение режима парковки и вождение без прав. Подвергая окружающих опасности, мотоциклист во время гонки почти на всех перекрестках мчался на красный свет.