В Вильнюсе задержан и арестован на 3 месяца квартирный вор

Вильнюсская полиция сообщает, что мужчину подозревают в совершении ряда краж с ноября 2022 г. Кражи совершались из незапертых на ключ квартир. Начато 12 дел.

Подозреваемый - 38-летний вильнюсец, на его счету уже есть ряд судимостей. Суд разрешил взять его под стражу на 3 месяца.

Полиция рекомендует жителям всегда закрывать двери на ключ, даже если вы находитесь дома или ненадолго выходите, чтобы вынести мусор.

Кроме того, не оставляйте ключи в "укромных местах", вроде почтового ящика, под ковриком и др.