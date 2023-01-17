В Вильнюсе задержан и арестован на 3 месяца квартирный вор

Вильнюсская полиция сообщает, что мужчину подозревают в совершении ряда краж с ноября 2022 г. Кражи совершались из незапертых на ключ квартир. Начато 12 дел.
Подозреваемый - 38-летний вильнюсец, на его счету уже есть ряд судимостей. Суд разрешил взять его под стражу на 3 месяца.
Полиция рекомендует жителям всегда закрывать двери на ключ, даже если вы находитесь дома или ненадолго выходите, чтобы вынести мусор.
Кроме того, не оставляйте ключи в "укромных местах", вроде почтового ящика, под ковриком и др.
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