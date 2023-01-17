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Полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении больше 10 краж из незапертых квартир в многоквартирных домах в столичный микрорайонах Юстинишкес, Фабийонишкес, Шешкине и Пашилайчай. Суд разрешил взять его под стражу на три месяца.
В Вильнюсе задержан и арестован на 3 месяца квартирный вор
© Shutterstock nuotr.

Вильнюсская полиция сообщает, что мужчину подозревают в совершении ряда краж с ноября 2022 г. Кражи совершались из незапертых на ключ квартир. Начато 12 дел.

Подозреваемый - 38-летний вильнюсец, на его счету уже есть ряд судимостей. Суд разрешил взять его под стражу на 3 месяца.

Полиция рекомендует жителям всегда закрывать двери на ключ, даже если вы находитесь дома или ненадолго выходите, чтобы вынести мусор.

Кроме того, не оставляйте ключи в "укромных местах", вроде почтового ящика, под ковриком и др.

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