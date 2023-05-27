22 и 23 мая в Лаздинай и Юстинишкес в общественном месте днем мужчина, катаясь на велосипеде, сорвал золотые цепочки с шеи двух женщин.
После того, как сотрудники комиссариата начали расследование, на улице Юстинишкю возле торгового центра был замечен мужчина, похожий на подозреваемого.
Увидев полицейских, мужчина умчался на своем велосипеде. Позже подозреваемый был замечен на улице Ригос. Там, уронив велосипед, мужчина побежал. Подозреваемого задержали на кладбище Судерве. Он сбросил верхнюю одежду и встал на колени у могилы. Подозреваемого задержали на два месяца.
По данным полиции, в последнее время участились случаи грабежей. Золотые цепочки у женщин срывают с шеи в общественном месте днем.
Должностные лица Пятого комиссариата полиции города Вильнюса просят жителей, которые стали жертвами таких преступлений или стали свидетелями, обращаться в полицию.
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