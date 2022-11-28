В Вильнюсе заблокирована дорога: столкнулись тягач и мироавтобус

По предварительным данным, в 16.14 ч. сообщили о столкновении тягача и микроавтобуса. В микроавтобусе был зажат водитель. Его освободили пожарные-спасатели и передали в руки врачей. Пострадавшего увезли в больницу.

Из-за ДТП движение на Эйшишкском шоссе было заблокировано. Проехать нельзя от ул. Салининку до Вайдотай и от ул. Киртиму до Салининку.

Образовались огромные заторы.