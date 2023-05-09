В Вильнюсе за вождение в нетрезвом виде будет наказан работник посольства Нигерии

Согласно материалам дела, 13 апреля 2023 года в Вильнюсе, на ул. Озо на разделительной полосе был замечен автомобиль Renault, около перекрестка был поврежден столб.

Полиция выяснила, что водитель автомобиля пьян (2,19 промилле).

Мужчина сказал, что пил на стоянке около одного вильнюсского торгового центра, а когда он выезжал со стоянки и поворачивал налево, его ослепил свет другой машины, поэтому он не справился с управлением, повредил покрытие и столб.

Водитель признал свое безответственное поведение, сожалел о содеянном. Ему грозит штраф, арест или лишение свободы сроком на 1 год.

Уголовное дело передано в Вильнюсский участковый суд.