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Несчастье произошло, когда семья из Вильнюса включила во дворе газовый гриль.
По данным полиции, девочка (2007 г.р.) была доставлена в больницу 4 сентября, в 20.20 ч. У нее диагностировали ожоги.
Мать (1976 г.р.) пострадавшей рассказала, что около 20 ч. во дворе дома загорелся газовый баллон под грилем, баллон взорвался, ребенок получил ожоги.
Ведется расследование.
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