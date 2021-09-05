По данным полиции, девочка (2007 г.р.) была доставлена в больницу 4 сентября, в 20.20 ч. У нее диагностировали ожоги.

Мать (1976 г.р.) пострадавшей рассказала, что около 20 ч. во дворе дома загорелся газовый баллон под грилем, баллон взорвался, ребенок получил ожоги.

Ведется расследование.