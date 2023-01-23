В Вильнюсе выявить пьяного водителя помог смартфон

В минувшую пятницу, в 22.30 ч., поступило сообщение о ДТП на ул. Жалюю Яжеру.
По предварительным данным, о ДТП информировала установленная в автомобиле Lexus автоматическая система вызова помощи eCall.
Представитель Единого центра помощи Вилма Юозявичюте уточнила, что звонил не автомобиль, а смартфон, новейшая модель iPhone.
"Он позвонил по номеру 112 и оставил автосообщение, что "пользователь телефона попал в ДТП и на сигналы телефона не отвечает". Автомат продиктовал координаты места происшествия. Это новые функции, установленные Apple. Как новейшие iPhone, так и смартчасы Apple Watch могут сообщать о ДТП. Их сообщения отличаются от обычных eCall, поскольку не указывают транспортное средство, скорость движения, тип двигателя и др. подробности, касающиеся автомобиля, но реагируют на происшествия и сообщают координаты. Это не первое такое сообщение, которое мы получили", – сказала Юозявичюте.
На место происшествия выехала полиция и скорая.
Полиция обнаружила поврежденный Lexus. У него отвалилось одно из передних колес. Около кругового перекрестка лежали поваленные дорожные знаки. По следам на снегу было видно, что Lexus ехал со стороны ул. Калварию, потом свернул пару столбов с дорожными знаками.
Вероятно, автомобиль был поврежден о бордюр, поэтому был вынужден остановиться.
Водитель (1970 г.р.) не пострадал. Он был пьян и пьянел буквально на глазах. С первой попытки "надул" в алкотестер 1,80, а со второй – 1,89 промилле.
Мужчине грозит уголовная ответственность.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Maisto pakaitalai – jau mūsų lėkštėse: iš įprastų valgių lieka tik skonis ir išvaizda gydytoja įspėjo, kaip tai atsilieps sveikatai
TOP новостей
Депутат Сейма о скандальном расследовании: "Я удивлен, я потрясен, я в шоковом состоянии"
Кристийонас Бартошявичюс, отказывающийся от мандата...
Генпрокурор требует лишить члена Сейма Бартошявичюса парламентского мандата расследуют уголовное преступление
Генпрокурор Нида Грунскене 23 января обратилась к...
Специально для Delfi – немецкие депутаты: надо обозначить, что будем считать победой Украины
По данным Кильского университета, Германия по...
Мать депутата Бартошявичюса об обвинениях: это недоразумение, мой сын приличный человек
После того как появилась информация о том, что депутата...
Глава МИД Литвы: в Брюсселе есть намерение уравнять санкции в отношении России и Беларуси
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает,...