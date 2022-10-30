В Вильнюсе выбиты стекла в дверях двух коллекторских агентств и палаты коллекторов

29 октября, в 12.30 ч, в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, было замечено, что неизвестный человек камнем разбил стеклянную дверь Палаты коллекторов. Ущерб уточняется. Ведется расследование по факту порчи чужого имущества.
В 13.40 ч. того же дня в Вильнюсе, на ул. Й.Басанавичюса было замечено, что неизвестное лицо кирпичом выбило стекло в двери коллекторского агентства. Ущерб – 300 евро. Ведется расследование по факту порчи чужого имущества.
В 14 ч., того же дня, на проспекте Гедиминаса было замечено, что неизвестный человек камнем разбил стеклянную дверь коллекторского агентства. Ущерб устанавливается. Ведется расследование по факту порчи чужого имущества.
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