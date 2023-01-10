В интервью BNS представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что о выбитых стеклах в дверях здания суда на проспекте Гедиминаса, 40, в 6.45 ч. сообщила охранная компания Ekskomisarų biuras.

По данным охранников, в 6.45 ч сработала сигнализация. Осмотрев здание, охранники заметили, что выбиты 4 стекла во входной двери.

Подозреваемые бросали завернутые в фольгу камни. До приезда охранников злоумышленники удалились. Они не попали в объектив камер видеонаблюдения, не оставили и следов на снегу.

По этому адресу находятся Вильнюсский окружной и Литовский апелляционный суды, бывшее здание КГБ, Литовский особый архив и Музей оккупаций и борьбы за свободу.

Это здание "пользуется" популярностью у телефонных террористов, часто сообщающих о бомбах, работники этих учреждений нередко получают письма с порошком в конвертах.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. На месте происшествия работали три экипажа стражей порядка.