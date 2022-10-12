Младенца в Сантаришкскую клинику привезли 11 октября, в 9 ч. утра. Пострадавшего сопровождали родители. Жизни младенца угрожает опасность. Он находится в реанимации. О происшествии врачи информировали полицию.
Полиция собирает материалы для расследования по факту "нанесения вреда здоровью по неосторожности".
Представитель Вильнюсской службы защиты прав детей Гядас Батулявичюс сказал: "Специалистам об этом происшествии известно. Сейчас служба выясняет все обстоятельства. Семье предоставляют всю необходимую помощь, ведется сотрудничество с врачами и полицией. Оценив все данные, мы предпримем все необходимые меры".
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