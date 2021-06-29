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В Вильнюсе воры выломали стену здания и обокрали магазин.
В Вильнюсе воры выломали стену и обокрали магазин
© DELFI / Ainis Gurevičius

28 июня, в 6.53 ч., в полицию сообщили о краже на проспекте Саванорю, в Вильнюсе. Воры выломали стену в здании и вынесли из магазина разные электрические инструменты, смесители, насосы, а из кассового аппарата ‒ деньги.

Количество украденного и нанесенный ущерб уточняется.

В понедельник полиция получила также сообщение о краже в том же районе. Сообщалось, что на ул. В.Петарё, из помещения компании был украден лаптоп, два планшета, 2500 евро и другие вещи, воры взломали дверной.

Ущерб – больше 4000 евро.

Ведется расследование.

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