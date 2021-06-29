В Вильнюсе воры выломали стену и обокрали магазин

28 июня, в 6.53 ч., в полицию сообщили о краже на проспекте Саванорю, в Вильнюсе. Воры выломали стену в здании и вынесли из магазина разные электрические инструменты, смесители, насосы, а из кассового аппарата ‒ деньги.
Количество украденного и нанесенный ущерб уточняется.
В понедельник полиция получила также сообщение о краже в том же районе. Сообщалось, что на ул. В.Петарё, из помещения компании был украден лаптоп, два планшета, 2500 евро и другие вещи, воры взломали дверной.
Ущерб – больше 4000 евро.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Карантинная история Дмитрия из "Атмосферы": малый бизнес в маленьком городе, и почему Висагинас будет жить? (19)
Пандемия и карантинные ограничения болезненно...
Зачем работать, если пособие платят почти размером с зарплату? (13)
Предприниматели в Литве жалуются на нехватку...
Глава МИД Литвы о решении Минска: нелегитимные руководители подобные решения не принимают (142)
Литовские политики в понедельник заявили, что не...
Глава Минздрава: если бы ситуация была хуже, "паспортом возможностей" воспользовалось бы намного больше людей (25)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что не...
Символ позора в Каунасе привлек внимание правительства США: это больше не может продолжаться (33)
Разоренное вандалами и до сих пор находящееся в...