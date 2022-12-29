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В Вильнюсе воры забрались в квартиру через балкон.
Полиция сообщает, что 28 декабря, в 13 ч. хозяева квартиры заметили, что воры, забравшиеся в квартиру в Вильнюсе на ул. Пушу через балкон, украли три пары мужских часов и ювелирные украшения. Ущерб – 42 250 евро.
Ведется расследование.
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