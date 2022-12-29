Полиция сообщает, что 28 декабря, в 13 ч. хозяева квартиры заметили, что воры, забравшиеся в квартиру в Вильнюсе на ул. Пушу через балкон, украли три пары мужских часов и ювелирные украшения. Ущерб – 42 250 евро.

Ведется расследование.