В Вильнюсе вооруженный ножом мужчина в маске напал на малолетнюю девочку

"Он напал на меня, угрожал ножом. Сказал, что если я буду говорить или двигаться – убьет меня", – рассказала девочка.
По ее словам, мужчина был в черном, лицо у него было закрыто маской или шарфом, под мышкой он держал какую-то синюю коробку.
Девочка рассказала, что нос у мужчины был поцарапан.
Девочку спас случайный прохожий. Он спросил у мужчины: "Что вы делаете?" Он предложил девочке проводить ее домой, но она убежала, а дома рассказала о нападении маме.
По данным полиции инцидент произошел в 17.30 ч., девочка возвращалась из детского центра занятости.
Полиция ищет подозреваемого.
Позже сообщивший о происшествии мужчина поделился в сети еще одним видео. Предполагают, что человек на видео может располагать ценной для следствия информацией.
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