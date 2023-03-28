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В Вильнюсе вооруженный грабитель попал в квартиру пожилой женщины, избил хозяйку квартиры и украл деньги с драгоценностями.
В Вильнюсе вооруженный грабитель ограбил пожилую женщину
© Vida Press

Преступление было совершено 27 марта, в период с 14 до 16 ч. в Вильнюсе, на ул. Геросёс Вильтес. Женщина (1942 г.р.) открыла дверь в квартиру и в квартиру ворвался мужчина. Он избил хозяйку, угрожал ей предметом, напоминающим оружие. Грабитель забрал два золотых кольца и 170 евро. Материальный ущерб – 770 евро.

Ведется расследование.

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