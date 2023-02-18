Преступление было совершено 17 февраля 13.15.

Департамент полиции сообщает, что женщина (1934 г.р.) запирала дверь своей квартиры на лестничной клетке дома в Вильнюсе по ул. Жемайтес, когда к ней подошел неизвестный мужчина.

Он представился сотрудником Ignitis и хотел проверить счетчики. Когда они оба вошли в квартиру, мужчина начал угрожать пистолетом и требовать деньги.

Наконец, злоумышленник применил к пожилой женщине физическое насилие. Забрав 80 евро, злоумышленник ушел.

Пожилой женщине потребовалась медицинская помощь. Она находится на амбулаторном лечении. Полиция возбудила предварительное расследование по факту ограбления с применением огнестрельного оружия. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.