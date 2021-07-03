В Вильнюсе Volvo врезался в стоявший тягач, виновник ДТП оказался пьян

Однако, когда приехали пожарные, выяснилось, что машина не горит, пострадавших нет. Водитель тягача не пострадал, от помощи врачей отказался и водитель легковушки. Однако выяснилось, что виновник ДТП пьян.
В организме водителя (1993 г.р.) Volvo было 2,47 промилле. Через 15 минут алкотестер показал 2,36 промилле. Начато расследование.
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