Найти нарушителя полицейским помогли очевидцы ДТП. 3 dавгуста полиция выявила и вскоре задержала подозреваемого.

Он сознался в содеянном, а автомобиль прятал в гаражах на ул. Л.Асанавичютес. Он достал и выбросил разбитое во время ДТП ветровое стекло, а новое вставить не успел.

Ему грозит не только штраф, но и лишение прав на длительный срок.