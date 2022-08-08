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24 июля, в 22 ч., в Вильнюсе, на ул. Дзуку, автомобиль VW, которым управлял 25-летний молодой человек, сбил переходившую через дорогу женщину и, не остановившись, уехал. 59-летняя пострадавшая находится в больнице, сообщает полиция.

Найти нарушителя полицейским помогли очевидцы ДТП. 3 dавгуста полиция выявила и вскоре задержала подозреваемого.

Он сознался в содеянном, а автомобиль прятал в гаражах на ул. Л.Асанавичютес. Он достал и выбросил разбитое во время ДТП ветровое стекло, а новое вставить не успел.

Ему грозит не только штраф, но и лишение прав на длительный срок.

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