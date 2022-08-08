Найти нарушителя полицейским помогли очевидцы ДТП. 3 dавгуста полиция выявила и вскоре задержала подозреваемого.
Он сознался в содеянном, а автомобиль прятал в гаражах на ул. Л.Асанавичютес. Он достал и выбросил разбитое во время ДТП ветровое стекло, а новое вставить не успел.
Ему грозит не только штраф, но и лишение прав на длительный срок.
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