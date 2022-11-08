В Вильнюсе водитель разбил свой роскошный Porsche Cayenne

ДТП произошло на повороте на ул. Шешкинес.

Водитель сказал полицейским, что ехал прямо и не понял, почему случилось ДТП.

В этом месте около виадука, ведущего в сторону ТЦ Akropolis, проходили работы по установке дождевой канализации. Рабочие завершили работу, но не убрали ограждения, которые поддерживают бетонные блоки. Около строительной площадки желтой краской нанесена временная разметка, чтобы водители объезжали это место.

Водитель Porsche Cayenne, вероятно, этого не заметил. Автомобиль на большой скорости врезался в бетонные блоки. Удар был таким сильным, что сломалось колесо автомобиля, машину развернуло.

Водитель был трезвым, он не пострадал. Автомобиль, вероятно, не подлежит ремонту.