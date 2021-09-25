Полиция информирует, что ДТП произошло 24 сентября, в 19.53 ч. в Вильнюсе, на ул. Крижёку Соду 6-ои. Автомобиль Opel Vectra сбил девочку (2007 г.р.), которая шла вдоль проезжей части.

Девочку доставили в больницу и оказали ей необходимую помощь. К счастью, травмы не были тяжелыми, поэтому девочке назначено амбулаторное лечение.

Полиция ищет водителя. Начато расследование по 1 ч. 281 ст. УК ЛР.