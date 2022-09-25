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В Пашилайчай (Вильнюс) автомобиль Lexus, которым вероятно управляла нетрезвая женщина, зацепил BMW и уехал с места происшествия.
Kelyje Vilnius - Zarasai, prie Zalavo k. susidūrė BMW ir sunkvežimis MAN, žuvo keleivis.
Kelyje Vilnius - Zarasai, prie Zalavo k. susidūrė BMW ir sunkvežimis MAN, žuvo keleivis.
© DELFI / Jaunius Matonis

Вильнюсская полиция сообщает, что 24 сентября, в 22.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Пашилайчю, автомобиль Lexus, которым управляла женщина (1972 г.р.) зацепил автомобиль BMW.

Водитель BMW (1981 г.р.) не пострадал.

Lexus с места происшествия уехал.

В полночь полиции удалось найти беглянку. Женщина отказалась от проверки на трезвость. За это ее ждет уголовная ответственность и лишение прав на срок до 1 года.

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