Вильнюсская полиция сообщает, что 24 сентября, в 22.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Пашилайчю, автомобиль Lexus, которым управляла женщина (1972 г.р.) зацепил автомобиль BMW.
Водитель BMW (1981 г.р.) не пострадал.
Lexus с места происшествия уехал.
В полночь полиции удалось найти беглянку. Женщина отказалась от проверки на трезвость. За это ее ждет уголовная ответственность и лишение прав на срок до 1 года.
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