В Вильнюсе водитель Bolt ударил в лицо сотрудницу полиции

По сведениям Delfi, инцидент произошел на улице Тукстантмячё.
Полицейские, которые дежурили на автомобиле без опознавательных знаков, остановили автомобиль Bolt, который объезжал затор по тротуару. Сотрудница полиции составила протокол.
Когда бумагу вручили водителю, он ударил сотрудницу в лицо и уехал.
Его машину преследовало много экипажей полиции. Недалеко от кольца на Саванорю беглец остановился и неожиданно дал задний ход. Автомобиль Bolt взял на таран полицейский автомобиль.
По предварительным данным, пострадали двое полицейских. Всего пострадали трое стражей порядка.
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