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Водитель машины компании Bolt ударил в лицо сотрудницу полиции и уехал. Его преследовала полиция, когда он дал задний ход, взял на таран полицейский автомобиль и нанес травмы еще двоим полицейским.
В Вильнюсе водитель Bolt ударил в лицо сотрудницу полиции
© ELTA / Marius Morkevičius

По сведениям Delfi, инцидент произошел на улице Тукстантмячё.

Полицейские, которые дежурили на автомобиле без опознавательных знаков, остановили автомобиль Bolt, который объезжал затор по тротуару. Сотрудница полиции составила протокол.

Когда бумагу вручили водителю, он ударил сотрудницу в лицо и уехал.

Его машину преследовало много экипажей полиции. Недалеко от кольца на Саванорю беглец остановился и неожиданно дал задний ход. Автомобиль Bolt взял на таран полицейский автомобиль.

По предварительным данным, пострадали двое полицейских. Всего пострадали трое стражей порядка.

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