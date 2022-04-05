В Вильнюсе во время задержания нарушителей пострадал полицейский

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3 апреля, в 00.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Т.Шевченкос двое подозреваемых в нарушении общественного порядка активными действиями оказали сопротивление полиции. Пострадал полицейский (1995 г.р.).
Департамент полиции информировал, что подозреваемые, вероятно, нетрезвые мужчина (1988 г.р.) (от проверки на трезвость отказался) и мужчина (1989 г.р.) (был не в состоянии подуть в алкотестер) были закрыты в КПЗ.
Начато расследование. Стражу порядка назначено амбулаторное лечение.
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