В Вильнюсе во время преследования водитель BMW взял на таран полицейский автомобиль

В 16.37 ч. у полицейских подозрение вызвал черный автомобиль BMW, поэтому они решили проверить его водителя. Однако мужчина не пожелал общаться, нажал на газ и попытался скрыться от полиции.
Его преследовали многочисленные наряды полиции.
По сведениям Delfi, беглец выбросил из машины не один пакет, вероятно, так он пытался избавиться от наркотиков.
Полиция недалеко от кругового перекрестка у бывшего педагогического университета заблокировала путь. Беглец пытался прорваться, но врезался в автомобиль и BMW остановился.
По словам полицейских, у задержанного обнаружили, как подозревают, наркотики. Пакетик с растительным веществом был обнаружен на пассажирском сидении.
Подозревают, что это остатки наркотиков, от которых беглец пытался избавиться. Задержанный 1986 г.р. был закрыт в КПЗ.
Начато расследование.
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