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Вильнюсские пожарные-спасатели 9 апреля были вызваны на ул. К.Донелайчё, где горела квартира на 9 этаже. Когда пожарные приехали на место происшествия, выяснилось, что находившийся в квартире мужчина выпрыгнул из окна на 9 этаже.
В Вильнюсе во время пожара мужчина выпрыгнул из окна на девятом этаже
© ELTA / Josvydas Elinskas

О пожаре сообщили в 14.08 ч.

Горела квартира в доме номер 6 на ул. К.Донелайчё.

По имеющимся данным, в квартире горела мебель.

Когда приехали пожарные, выяснилось, что находившийся в квартире мужчина выпрыгнул из окна.

Мужчина был без сознания. Врачи скорой увезли его в больницу, где специалисты борются за его жизнь.

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