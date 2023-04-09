В Вильнюсе во время пожара из окна на девятом этаже выпрыгнул подросток

О пожаре сообщили в 14.08 ч.
Горела квартира в доме номер 6 на ул. К.Донелайчё.
По имеющимся данным, в квартире горела мебель.
Когда приехали пожарные, выяснилось, что находившийся в квартире подросток (2008 г.р.) выпрыгнул из окна.
Пострадавший был без сознания. Врачи скорой увезли его в больницу, где специалисты борются за его жизнь.
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