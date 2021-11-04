В Вильнюсе во время ДТП с участием нетрезвого водителя пострадали женщина с ребенком

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4 ноября, в 16.30 ч., в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, столкнулись автомобили BMW и Ford. Женщина ударилась головой об стекло, пострадал и 2,5-летний ребенок.
По предварительным данным, пострадавшие серьезных травм не получили, в больницу их везти не пришлось.
По данным полиции, виновник ДТП - водитель Ford - был нетрезвым. В его организме были 0,40 промилле.
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